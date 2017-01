Vazamento na Baía da Guanabara

Petrobras indeniza pescadores após oito anos; mais 21 mil podem ser beneficiados Por Fabíola Leoni

Após o derramamento de 1,3 milhão de litros de óleo na Baía de Guanabara, conseqüência do rompimento de um duto da Petrobras, em janeiro de 2000, a Associação de Pescadores Artesanais de Tubiacanga — comunidade localizada na Ilha do Governador — recebeu em outubro o ressarcimento por danos morais estipulado pelo Superior Tribunal de Justiça. O montante, de R$ 1,4 milhão, além de pensão, juros e correção, é destinado a 122 pessoas.

Ao mesmo tempo, a Federação dos Pescadores do Rio de Janeiro (Feperj), que representa outros 21 mil pescadores e pessoas que vivem de atividades relacionadas ao setor de pesca artesanal no local, ainda aguarda julgamento de uma ação já avaliada em R$ 1 bilhão pelos pescadores. “Eles ganharam a ação indenizatória estimada em mais de R$ 1 bilhão, no entanto a empresa, apesar de condenada, se nega a pagar, por isso vêm recebendo multas por descumprimento de decisão judicial”, afirma o ambientalista Sérgio Ricardo de Lima.

De acordo com o ambientalista, além do impacto ambiental, o vazamento provocou um impacto social e econômico. “Os estragos aconteceram principalmente em manguezais, uma espécie de supermercado da natureza. Eles são produtores de alimento. Sem manguezais, não há alimento para pescado, então não tem peixe”, explica Sérgio, ressaltando que a produtividade pesqueira da Baía de Guanabara caiu mais de 90% após o acidente.

O rompimento ocorreu de madrugada, em duto que liga a Refinaria Duque de Caxias (Reduc) ao Terminal da Ilha D´Água, na Ilha do Governador. O vazamento se espalhou por 40 quilômetros quadrados e causou a morte de peixes e aves. Imediatamente após o acidente, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) vetou a pesca na região, liberando um mês depois.

A Petrobras afirma que pagou extrajudicialmente indenizações no momento do acidente e, ao longo dos anos, vem pagando outros ressarcimentos, em ações judiciais individuais. Quanto à ação movida pela Feperj, a estatal diz aguardar julgamento de recursos da própria Federação e da Petrobras no STJ.

A companhia assegura que, na época, pagou ao Ibama uma multa de R$ 35 milhões e destinou ao órgão mais R$ 15 milhões para investimentos, para a revitalização da Baía. A estatal garantiu que os pescadores afetados tiveram seus barcos e equipamentos de pesca reparados e ações para evitar ou minimizar danos foram implantadas, independentemente da apuração das responsabilidades pelo acidente. A empresa diz que “honrou os compromissos assumidos para devolver à área suas condições anteriores”.

De acordo com o presidente da associação dos pescadores, Alex Sandro Santos, passados mais de oito anos do derramamento, as pessoas ainda têm receio em consumir um peixe da Baía. “Os pescadores não conseguiam vender os seus peixes devido à intoxicação. Tivemos danos morais. Eu tinha um barco de R$ 30 mil e o vendi por R$ 10 mil, para quitar as dívidas.”

Além de assegurar que retirou o óleo e promoveu a limpeza completa das praias e dos costões atingidos e garantir que desenvolveu projetos de recuperação dos manguezais, a Petrobras disse que os pescadores foram cadastrados e indenizados e receberam cestas de alimentos por período superior ao que durou a proibição da pesca na Baía.

Alex Sandro confirma que a empresa fez um cadastro para fornecer um subsídio de R$ 500 aos pescadores durante três meses e de R$ 250 às pessoas que trabalham com outras atividades relacionadas à pesca. No entanto, revela que, no primeiro mês, eles receberam o valor. Já no segundo, o valor foi reduzido à metade, e depois a empresa não pagou mais.

“O pescador vive do dia-a-dia, se ele não pescar, ele não come. Em um dia, ele pode não pescar nada, mas, em outro, pode fazer a chamada ‘boa maré’, pesca bem, ganha dinheiro. Com o vazamento, a pessoa pescava, mas não podia vender, além de enfrentar a proibição do Ibama.”

A Leonardo Amarante Advogados, escritório que ganhou a causa na Justiça para os pescadores, afirmou que, apesar de a sentença ter demorado anos para sair, o processo de execução foi mais rápido. “A Petrobras não se opôs e prontamente depositou o valor cobrado. O que demorou foi a perícia, extensa e detalhada, para serem detectados os reais danos.”

No processo vencido em 15 de dezembro de 2006, a sentença deu R$ 12 mil a títulos de danos morais a cada um dos pescadores da associação. A sentença deu também o valor de três meses de pensão, totalizando R$ 2,4 mil. O valor foi corrigido, inclusive com os juros. O dinheiro é referente aos prejuízos por danos morais. A ação dos pescadores a favor dos lucros cessantes está em tramitação. Os advogados observam que os 122 pescadores que receberam a indenização foram os que acreditaram que a atitude daria certo e disseram que muitos outros trabalhadores se mostraram arrependidos depois.

O processo foi vencido e a Petrobras recorreu, de acordo com os advogados. O recurso da estatal foi julgado em 26 de setembro de 2007. A empresa não obteve êxito e começaram as cobranças dos valores em maio de 2008. Os valores totais foram depositados em julho, mas os pescadores só tiveram acesso ao dinheiro em setembro de 2008, terminando de recebê-lo no último mês de outubro. A empresa acredita que o processo vencido pode servir como precedente para a ação movida pela Feperj.

A empresa de advocacia afirmou que esta foi a primeira indenização na área pesqueira. O ambientalista Sérgio Ricardo de Lima analisa que o Brasil não tem tradição em direito ambiental. “Isso ganhou força nos anos 1980 e 1990. Juízes não estudaram direito ambiental. É mais fácil julgar acidente de carro. A partir dessa decisão, o direito ambiental brasileiro passa a valorizar o ser humano, os problemas ambientais não podem ser vistos só como ordem técnica, a população é afetada. Devemos tratar o assunto de forma conjunta”, observa.

Alex Sandro afirma que, atualmente, existe uma grandiosa estrutura de dutos na Baía de Guanabara e não sabe o que poderá acontecer ao local, caso aconteça um outro acidente. A Petrobras garante que o controle de operação dos dutos está totalmente informatizado, com análise permanente de volume, vazão, pressão, temperatura e densidade dos produtos transportados. “O duto no qual houve o vazamento em 2000, o PE-2, foi substituído por outro de última geração, cujas características incluem resistência a fadiga por 400 anos, sistema de detecção de vazamento e configuração que garante máxima proteção ao meio ambiente”, revelou a companhia.