Meio milhão de idosos britânicos vivem na solidão Pesquisa mostra que quase meio milhão de britânicos com mais de 60 anos passam até seis dias por semana sem falar com ninguém

Segundo uma pesquisa britânica, quase meio milhão de pessoas com mais de 60 anos no país passam cinco ou seis dias por semana sem ver ou sequer falar com outras pessoas. O resultado mostra um cenário cada vez maior de solidão extrema no Reino Unido.

A Age UK, instituição de caridade que solicitou a pesquisa, está realizando um programa piloto em oito áreas onde a instituição atua. Ela identificou idosos solitários e ofereceu companhia a eles. Os resultados preliminares mostraram que nove entre dez dos idosos que costumavam ser solitários se sentiram menos isolados depois de seis a 12 semanas. A maioria também relatou estar se sentindo mais feliz, confiante e independente.

O programa piloto estimulou que os idosos participassem de redes de contato. Os idosos receberam apoio telefônico e visitas pessoais rápidas para que eles se reconectassem com a comunidade.

Muitos foram apresentados a grupos sociais que já existiam, outros construíram seus próprios grupos a partir de interesses em comum. A partir do uso de ferramentas como o Skype, alguns também conseguiram ficar em contato com amigos e família. Além disso, a Age UK fez um mapa interativo sobre a solidão entre idosos do Reino Unido.

A agência de pesquisa TNS perguntou a idosos do Reino Unido acima de 60 anos quantos dias por semana eles costumavam ficar sozinhos sem visitas ou telefonemas. Entre 2.241 ouvidos, 498 disseram passar sete dias sozinhos e 464, cinco ou seis dias. Os resultados então foram estimados para alcançar a esfera nacional.

