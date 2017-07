Bichos

Os benefícios e riscos da castração Diferentemente dos humanos, animais não correm perigo de ter depressão após o procedimento. Por Fernanda Baldioti

Castrar um animal de estimação é uma prática comum para se evitar filhotes indesejados e um comportamento desagradável pela casa. Animais castrados têm menor probabilidade de urinar e roer a mobília, assim como de escapar, percorrer o bairro e ser atropelado. Mas, como é a sensação para os bichinhos? A cirurgia também pode afetar o estado mental ou emocional deles?

Segundo a professora de clínica veterinária da Unigranrio Ana Crissiuma Juppa, alguns animais podem ficar mais tranquilos e caseiros, mas isso não é regra. Ela explica que um estudo realizado na universidade mostrou que o principal motivo que levava proprietários a castrarem gatos machos era para que os animais reduzissem as saídas às ruas, um comportamento natural de felinos, principalmente à noite, a partir da maturidade sexual. Os pesquisadores constataram que a prática foi reduzida ou mesmo abolida em alguns bichos, mas outros continuaram visitando as ruas após a castração.

Mas, diferentemente dos humanos, que podem até ter depressão após procedimentos desse tipo, os animais não “sofrem” após a intervenção. Ana Crissiuma lembra que os bichos não devem ser equiparados aos seres humanos nesse julgamento, já que eles não têm, como nós, uma perspectiva direta de que estão castrados e que não são mais aptos à reprodução:

“Não existe o aspecto social e psíquico que lhes impõem um determinado tipo de comportamento sexual ou estereótipos. Dessa forma, convivem muito bem com o fato de estarem castrados, uma vez que não têm consciência de que esse passou a ser o seu status reprodutivo”

A especialista ressalta, porém, que tanto em homens quanto em animais existe uma comunicação molecular importante entre os sistemas endócrino (hormonal), nervoso e imunológico. Já foi comprovado que substâncias produzidas por um desses sistemas afetam diretamente a função dos demais. Assim, o pressuposto de que a falta de hormônios sexuais poderia resultar em interferências no sistema nervoso é relevante. Mas, para Ana Crissiuma, o aspecto multifatorial é o mais importante a ser considerado para depressão em animais:

“Muitas doenças hoje são multifatoriais, como a diabetes e o próprio câncer. A depressão não foge a essa regra. Mas, não observo em minha rotina de atendimento relação entre a castração e a depressão”, diz Ana Cristina, ressaltando que os casos de depressão, principalmente em cães, parecem estar muito mais relacionados ao manejo e ao estilo de vida desse animal, assim como à sua bagagem genética.

O professor José Luiz Lopes, da Faculdade de Veterinária da Universidade Federal Fluminense, também defende que não existe nenhuma alteração com relação ao comportamento emocional após o procedimento: “Cadelas castradas não têm depressão”, garante ele.

Benefícios

Quando a castração das fêmeas é realizada antes do primeiro cio há uma redução importante nas chances de o animal vir a desenvolver câncer mamário. Mas, quando realizada depois do primeiro cio, não há influência tão importante na prevenção da doença. Quando considerados os benefícios da castração em machos, o procedimento obviamente reduz a chance de ocorrência de hiperplasia de próstata e tumor testicular.

Ao evitar gestações indesejáveis, a castração contribui para a queda do número de abandonos. O procedimento é visto como uma medida importante de saúde pública, uma vez que diminui o número de animais nas ruas e, com isso, os riscos de que esses animais sofram maus tratos, sejam atropelados, ou mesmo possam vir a transmitir doenças infecto-contagiosas para outros indivíduos da mesma espécie, ou de espécies diferentes. Ana Crissiuma ressalta que já foi demonstrado que a castração, como medida isolada de controle populacional, não é suficiente, devendo estar associada a medidas de educação da população que envolve a questão da “posse responsável”.

Riscos

Os riscos do procedimento, no entanto, não podem deixar de ser considerados. Lopes ressalta que, além do ato cirúrgico em si, há risco de incidência de obesidade, por exemplo, por causa da supressão hormonal. Ana Crissiuma lembra que, por mais desenvolvidas que estejam as técnicas de anestesia e cirúrgicas, intercorrências podem correr, mesmo quando todos os cuidados pré, trans e pós operatórios são adequados, pois é preciso considerar as respostas individuais de cada paciente:”Quando os procedimentos são realizados em animais muito jovens, pode ocorrer interferência parcial no desenvolvimento corporal desses animais. Alguns podem apresentar ganho de peso um tempo após o procedimento. Isso ocorre principalmente quando o manejo dietético não é adequado ou quando o paciente tem alguma desordem hormonal predisponente”.