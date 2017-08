POLUIÇÃO

Os gases poluentes e seus efeitos na atmosfera A redução das emissões de metano e fuligem traria benefícios mais imediatos à poluição do meio ambiente

“É como tentar desacelerar um superpetroleiro.” Assim, Durwood Zaelke do Institute for Governance and Sustainable Development descreveu os esforços para limitar a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera com a redução da emissão, ou com o reflorestamento que absorve mais os agentes poluentes. Porém o dióxido de carbono já emitido continuará a aquecer o planeta, porque permanece na atmosfera por cerca de 500 anos. Mas, por sua vez, o metano e outros poluentes, como hidrofluorcarbono (HFC) e fuligem, desaparecem muito mais rápido e, por esse motivo, a redução da emissão dessas substâncias traria benefícios mais imediatos.

O dióxido de carbono é o segundo gás de efeito estufa mais abundante na atmosfera logo a seguir do vapor de água, mas a emissão de agentes poluentes de curta duração está aumentando. Em 2013, o metano, um gás com uma grande capacidade de absorção de calor, foi responsável por 10% das emissões de gases de efeito estufa, como resultado da atividade humana nos Estados Unidos.

As emissões de hidrofluorcarbono, outro tipo de gás de efeito estufa usado como fluido refrigerante na indústria de equipamentos de refrigeração, estão aumentando em cerca de 8% por ano, duas vezes mais rápido do que as emissões de dióxido de carbono. A fuligem, uma substância constituída por partículas muito finas, é um componente que mais absorve calor. A emissão de fuligem causada por escapamentos de motores diesel, fornos a lenha e incêndios florestais tem provocado sérios danos ambientais, como o aquecimento global.

Felizmente, a redução desses poluentes é relativamente simples. Com a eliminação dos vazamentos de tubulações de gás, de minas de carvão e de instalações de fraturamento hidráulico, as emissões de metano diminuiriam em quase um terço. O aperfeiçoamento do sistema de drenagem dos arrozais e dos pântanos também ajudaria a reduzir a emissão de gases que poluem a atmosfera.

