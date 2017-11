CASAMENTOS CONSANGUÍNEOS

Casamentos entre parentes ainda é prática comum no Oriente Apesar das graves alterações genéticas, o casamento consanguíneo ainda é muito comum nos países do Oriente Médio e da África

O casamento com um parente próximo aumenta a possibilidade que o casal seja portador de genes recessivos defeituosos, que podem causar doenças graves se um filho herdar a cópia do gene dos pais, como acontece em 25% dos casos. Essas doenças genéticas abrangem desde doenças conhecidas como microcefalia em que as crianças nascem com um tamanho anormal da cabeça, fibrose cística e talassemia caracterizada por um defeito na síntese de hemoglobina, a novas alterações de origem genética.

Atualmente, as estatísticas referentes à incidência de casamentos consanguíneos são raras. Antes uma prática comum nas sociedades ocidentais, agora o Oriente Médio e a África registram o maior número de casos no mundo. No Egito, cerca de 40% da população casa com um primo; a última pesquisa realizada em 1992 na Jordânia revelou que 32% dos jordanianos eram casados com primos em primeiro grau; e 17,3% haviam casado com parentes mais distantes. As taxas são ainda mais elevadas em países tribais como Iraque e nos países do Golfo Pérsico, como Arábia Saudita, Iêmen e Kuwait.

Hoje, o principal motivo que leva homens e mulheres a casarem com parentes é o fato de se conhecerem bem. Conhecem suas origens, quanto ganham e os possíveis erros graves no passado não são segredo. E nas grandes famílias os erros são inúmeros. Ao contrário do Ocidente, o casamento consanguíneo não é um estigma social.

Uma pequena pesquisa realizada na Arábia Saudita mostrou que 50% dos entrevistados teriam hesitado ou não teriam se casado com primos se soubessem que poderiam transmitir genes defeituosos aos filhos. Com o objetivo de diminuir a incidência de doenças genéticas, alguns países obrigam os noivos a fazer exames de sangue, com resultados positivos na redução de doenças como a anemia falciforme. Na Tunísia, o governo exige que os jovens que estão noivos de parentes façam um aconselhamento pré-matrimonial. Mas em alguns lugares onde a educação é mais rudimentar os casamentos consanguíneos são uma prática habitual.

Fontes:

The Economist-Keeping it in the family