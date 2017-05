ESTUDO

Cerveja pode ser mais eficaz contra dores do que analgésico comum Pesquisadores concluíram que o álcool pode ser mais eficaz que o paracetamol

Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Greenwich, em Londres, sugere que a cerveja pode ser mais eficaz para combater a dor do que analgésicos comuns.

De acordo com os pesquisadores, o aumento do nível de álcool no sangue em cerca de 0,08% (o equivalente a cerca de duas canecas de cerveja) pode causar uma “pequena elevação do limite da dor” no organismo. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores analisaram 18 estudos anteriores.

O principal responsável pelo estudo, Trevor Thompson, chega a dizer que o álcool pode ser mais eficaz que o paracetamol.

“As descobertas sugerem que o álcool é um analgésico eficaz que proporciona reduções clinicamente relevantes nas classificações da intensidade da dor, o que pode explicar o mau uso do álcool nas pessoas com dores crônicas, apesar das suas potenciais consequências para a saúde a longo prazo”, afirmam ainda os pesquisadores.

O álcool estaria em um nível semelhante ao da codeína em relação ao alívio da dor, ainda segundo o estudo. Os pesquisadores ressaltaram também que o álcool oferece “reduções clinicamente relevantes nas classificações da intensidade da dor”.

O estudo não deixa claro, no entanto, se o álcool reduz a dor porque afeta os receptores cerebrais ou apenas porque faz a pessoa que está bebendo relaxar.

Fontes:

Yahoo! Notícias - Estudo sugere que a cerveja é um analgésico mais eficaz que o paracetamol