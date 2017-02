Saúde

Como se livrar da distonia focal Condição pode pôr fim à carreira de músicos promissores, mas os sintomas podem ser aliviados em apenas alguns dias

A causa da distonia focal continua a ser um mistério, mas aqueles que sofrem dela têm em comum o fato de que suas atividades exigem que eles desempenhem movimentos frequentes, repetitivos e precisos. Para os músicos, em particular, tal condição pode pôr fim a uma carreira.

O tratamento padrão, injeções da toxina botulínica (botox) no músculo afetado, funciona ao bloquear impulsos nervosos que mandam o músculo se contrair. Os sintomas são aliviados em alguns dias, mas os benefícios duram apenas alguns meses, e as injeções subsequentes tendem a ser menos eficientes. Em 2003, no entanto, o Dr. Victor Candia, guitarrista e psicólogo que se especializou no estudo dessa estranha condição na Universidade de Konstanz,decidiu olhar não para as mãos dos músicos dos portadores da condição, mas sim para os seus cérebros. Ele verificou que esses são diferentes dos de pessoas saudáveis.

A parte somatossensorial do córtex cerebral contém o que é, com efeito, um mapa do corpo. Os neurônios presentes lá são responsáveis por monitorar a parte do corpo à qual corresponde a sua parte do mapa. Nas pessoas saudáveis, as áreas do mapa de cada dedo são diferentes entre si. Nos portadores de distonia focal, constatou o Dr. Candia, as fronteiras entre áreas dos dedos são turvas.

Dotados desse conhecimento, ele e sua equipe descobriram que poderiam corrigir essa imprecisão com uma técnica chamada retorno motor sensorial (SMR, na sigla em inglês), a qual usa talas amarradas aos dedos dos músicos portadores da condição para alterar o retorno recebido por seus cérebros. Diferentemente do botox, o SMR precisa de meses de exercícios maçantes, durante os quais o músico não pode trabalhar. Mas, quanto o tratamento está completo, os resultados costumam ser permanentes. O Dr. Candia, que costumava sofrer da doença, consegue fazer apresentações públicas novamente hoje em dia.

Fontes:

The Economist-Don’t cramp my style