Conheça 10 hábitos não tão saudáveis quanto se pensa Selecionamos 10 mitos sobre a ‘boa saúde’ que deveriam ser abandonados para sempre

Não é fácil levar uma vida saudável: ao esforço que requer um dia-a-dia mais saudável acrescentamos a luta contra a variedade de mitos e meias-verdades que circulam de geração em geração, e agora mais ainda, graças à internet. Veja abaixo dez hábitos que não são tão saudáveis quanto se imagina:

1 – Praticar exercícios antes do café da manhã





Embora a prática de exercícios em jejum leve à perda de peso, essa reação é desencadeada pela diminuição da insulina – o hormônio que atua na queima da glicose. Como o corpo obtém energia a partir das proteínas, é o músculo que acaba perdendo “massa magra” enquanto a gordura não se reduz nem um pouco.

Recomendação dos especialistas: ingerir líquidos ricos em açúcar, como sucos de frutas naturais, antes do treino.

2 – Mascar chiclete ao invés de escovar os dentes





Quando não dispõem de uma escova de dente à mão, as pessoas costumam mascar chicletes logo após as refeições. No entanto, esse gesto pode sobrecarregar a articulação temporomandibular e os músculos que junto a ela atuam, causando desconforto na região e dores de cabeça.

Recomendação dos especialistas: esqueça as gomas de mascar. Seu queixo vai agradecer.

3 – Evitar alimentos com má fama





Certamente você já ouviu mais de uma vez que comer melão a noite pode causar indigestão, ou ainda, que o chocolate produz acne. Também é muito provável que você tenha repetido a frase “comer pão engorda”. Pois bem, nem o melão é mais indigesto do que qualquer outra fruta, nem o cacau piora o quadro acnéico, nem o pão – em quantidades moderadas – contribui para o ganho de peso.

Recomendação dos especialistas: não existe nenhum alimento proibido. Uma alimentação variada e a descrença nestes mitos aproxima a população de uma dieta correta.

4 – Beber pelo menos 2,5 litros de água por dia





Tomar bastante água todos os dias é um dos hábitos saudáveis ​​que devem ser incorporados à vida diária de qualquer pessoa. Porém, a superhidratação é tão prejudicial quanto a desidratação: se um indivíduo ingere mais de 3 litros de água por dia, há uma queda no índice de sódio no sangue – hiponatremia – que causa confusão, dor de cabeça, vômitos e até mesmo insuficiência renal.

Recomendação dos especialistas: tomar dois litros diários de líquidos, incluindo chás, sopas e frutas aquosas.

5 – Limpar os ouvidos com cotonetes





A cera é uma secreção antisséptica que protege a pele do canal auditivo de germes e agressões externas. Removê-la aumenta o risco de infecções.

Além disso, ao limpar com cotonetes, forma-se um tampão (já que a cera é empurrada para o interior do pavimento auditivo). Há ainda o risco de lesões no canal ou perfuração do tímpano.

Recomendação dos especialistas: a cera cumpre uma função importante no ouvido, somente um otorrino deve removê-la quando necessário.

6 – Não sinta raiva





A boa saúde mental equaliza a emoção certa no momento certo. Sentir raiva é importante porque nos ajuda a estabelecer limites, para nos defender e nos respeitar. Quando nos sentimos afrontados e não nos permitimos ficar com raiva, esse sentimento se transforma em ressentimento.

Recomendação dos especialistas: o mal não é sentir raiva, e sim, permitir que este estado nos domine e faça com que nos expressemos de maneira incorreta, no momento inadequado ou com as pessoas que não merecem.

7- Comer por dois durante a gravidez





Durante toda a gestação, deve-se acumular um quilo por mês. Engordar mais aumenta o risco de diabetes gestacional e partos de alto risco.

Recomendação dos especialistas: não arrisque pelo “desejo”! Siga uma dieta saudável e equilibrada. Não consuma nenhum alimento em excesso, com exceção de ácido fólico, indispensável para as gestantes.

8 – Dormir 8 horas diárias





As necessidades de sono variam de pessoa para pessoa e também em função da idade. Um adulto precisa dormir, em média, entre seis horas e meia a nove horas, de modo que as oito horas recomendadas para todos não passa de um mito.

Dormir menos (ou mais) horas do que o organismo necessita interfere na capacidade de concentração e desempenho. O hábito também está associado ao aumento da mortalidade.

Recomendação dos especialistas: o importante não é dormir um determinado número de horas, mas cobrir as necessidades básicas do sono, em tempo e qualidade.

9 – Tomar vitamina C para curar doenças





Embora algumas células do corpo necessitem de vitamina C para seu adequado funcionamento na luta contra o vírus, ingerir quantidades adicionais não ajuda a impulsionar o sistema imunológico.

Recomendação dos especialistas: uma dieta variada e saudável, rica em frutas e vegetais, como a dieta do Mediterrâneo, é suficiente para cobrir as necessidades diárias de vitamina C.

10 – Evite o sol





A radiação ultravioleta B (UVB) é a mais importante fonte de vitamina D. Sua missão principal é aumentar a absorção intestinal de cálcio e fosfato, além da mineralização óssea. Ela também regula a pressão arterial e aumenta as defesas do corpo.

Recomendação dos especialistas: fugir do sol completamente não é saudável. Evitar a queimadura solares é. Obtenha o equilíbrio.

Fontes:

EFE-10 hábitos no tan buenos como crees