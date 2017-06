Implante de coluna

Dispositivo eletrônico devolve movimentos a tetraplégicos Um implante fixado na coluna vertebral permite ao paciente recuperar os movimentos dos membros inferiores

Quatro vítimas de tetraplegia recuperaram os movimentos após o implante do dispositivo RestoreAdvanced, na coluna vertebral. Pesquisadores divulgaram nesta terça-feira, 08, que o aparelho permite a recuperação dos movimentos de pés e pernas graças à estimulação dos feixes de neurônios no órgão.

Embora o implante não permita que o paciente volte a caminhar, o médico Roderic Pettigrew, diretor do Instituto Nacional de Bioengenharia e Técnicas de Imagens Biomédicas dos EUA, afirma que pessoas acometidas por lesões medulares “podem conseguir algum grau de função voluntária”.

O estudo foi baseado no caso do ex-jogador de beisebol universitário, Rob Summers, cujo atropelamento em 2006 resultou na tetraplegia. Em 2009, Summers recebeu o implante na região epidural. Passados três dias da cirurgia, o atleta ficou de pé sozinho e em 2010 já arriscava seus primeiros passos.

A princípio, o sucesso da recuperação de Rob não animou a equipe coordenada por Susan Harkema, – especialista em reabilitação neurológica do Centro de Pesquisas do Kentucky para Lesões de Coluna Vertebral -, uma vez que o grupo de cientistas acreditava que os benefícios do tratamento só seriam obtidos por indivíduos com alguma sensibilidade nos membros.

No segundo experimento, um jovem de 21 anos, vítima de um acidente de moto, passou a mover a perna esquerda 11 dias após a realização do procedimento. No terceiro caso, um paciente tetraplégico que também recebeu o implante passou a mover os membros inferiores, mesmo quando RestoreAdvanced não emitia sinais elétricos.

De acordo com os pesquisadores, o êxito nos experimentos abre o caminho para novas alternativas no tratamento de paralisias. “A grande mensagem aqui é que pessoas com lesões da coluna cervical, como as desses homens, não precisam mais pensar numa condenação à paralisia pelo resto da vida”, explica Pettigrew.

Fontes:

Reuters-Implante na coluna devolve movimentos a pacientes paralisados