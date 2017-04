Saúde

Entenda como age a superbactéria KPC Saiba também como prevenir o contágio e as formas de tratamento. Por Fernanda Prates e Carla Delecrode

Os casos de infecção pela superbactéria KPC se espalham pelo país. O Ministério da Saúde confirmou infecções em São Paulo, Paraná e Distrito Federal. Na última quinta-feira, 21, foram descobertas infecções também na Paraíba, onde foram identificados mais 18 pacientes contaminados. Minas Gerais e Rio Grande do Sul já decretaram estado de alerta. Diante do quadro ficam as perguntas: o que é a superbactéria? Como prevenir o contágio? E quais os métodos de tratamento?

Entenda a superbactéria

O microorganismo é super-resistente a ação de antibióticos, por isso é chamada de superbactéria. De acordo com a Anvisa, o primeiro ponto que deve esclarecido é que, embora a sigla KPC (Klebsiella pneumoniae Carbapenemase) venha sendo usada para designar a bactéria, a identificação se refere a uma enzima produzida pelo micro-organismo como um mecanismo de defesa aos antibióticos.

A enzima faz com que uma simples bactéria se torne mais resistente e difícil de combater. Para o Ministério da Saúde, a propriedade de defesa da superbactéria aos medicamentos pode ter aparecido devido à venda indiscriminada de antibióticos.

A superbactéria apareceu pela primeira vez nos Estados Unidos

A superbactéria surgiu em 2000, nos Estados Unidos, e se espalhou pelo mundo, afetando principalmente países em desenvolvimento. Segundo informações da BBC, a infecção causada pela bactéria já resultou em 320 mil mortes de crianças e fetos por ano nestes locais. Entre as causas da disseminação estão a pouca higienização das mãos e o transporte de pacientes infectados de um hospital para outro.

Prevenção

É importante lembrar que pessoas saudáveis dificilmente são vitimadas por esse tipo de infecção, a não ser que estejam com a saúde ou o sistema imunológico debilitados. A melhor medida de prevenção é a higiene, principalmente, por parte dos profissionais de saúde, já que enfermeiros e médicos podem “levar” as superbactérias para o contato de outros pacientes. Por isso, além da esterilizar as mãos com álcool 70%, o uso de luvas e máscaras é indispensável para não facilitar o contágio.

Superbactéria: Anvisa obriga uso de álcool em gel em hospitais

Tratamento

Como a superbactéria é resistente à maioria dos antibióticos existentes no mercado, o combate exige medicamentos mais fortes e mais caros, o que dificulta o tratamento. Estes também podem trazer efeitos colaterais mais graves aos pacientes. Com isso, a preocupação imediata dos hospitais em que houve ocorrência da infecção é isolar o paciente contaminado.