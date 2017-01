Estudo

Frango caipira mais sujeito a doenças?

Pesquisadores suecos descobriram que, se os fazendeiros não forem extremamente cuidadosos, as galinhas caipiras podem ser afetadas por infecções, como aquela causada pela bactéria Escherichia coli.

O estudo começou quando pesquisadores do Instituto Nacional de Veterinária, na cidade de Uppsala, na Suécia, observaram um súbito aumento do número de mortes entre as galinhas. Eles descobriram que as mortes estavam relacionados à forma de criar as aves.

Na Suécia, uma lei proíbe o uso de pequenas gaiolas e exige que as galinhas vivam de forma mais natural. A maioria dos fazendeiros suecos trocou as gaiolas pela criação mais livre entre 2001 e 2004. Os pesquisadores observaram que, ao longo desse mesmo período, começaram a aparecer mais galinhas mortas.

De acordo com os pesquisadores, as galinhas caipiras tiveram mais infecções bacterianas — a causa mais comum das mortes –, mais parasitas e mais vírus do que as aves criadas em gaiolas. Cada gaiola abriga no máximo dez aves, enquanto as galinhas livres, às vezes, andam em grupos de 35 mil aves. Os pesquisadores descobriram que, embora as galinhas tenham mais liberdade, elas são também mais sujeitas a doenças e apresentam comportamento agressivo.

