Gravidez aos 50 anos: dicas e cuidados Saúde e bem-estar em gestações após os 30, 40 e 50 anos de idade

A gravidez tardia é cada vez mais comum em uma sociedade como a brasileira, onde buscamos determinada estabilidade antes da constituição de uma família. Com a evolução da medicina, as mulheres que desejam engravidar após os 30 anos de idade estão cada vez mais assistidas, possibilitando gestações saudáveis após os 40, 50 anos.

A comunidade médica alerta que uma gravidez não programada nesta faixa etária é muito menos arriscada nos dias de hoje do que no tempo de nossas avós, porém a mulher precisa estar saudável e, de preferência, não ser portadora de doenças mais sérias como cardiopatias, hipertensão arterial e diabetes. Mesmo o corpo aparentando estar saudável, a futura mamãe deve procurar um médico de confiança que acompanhe todo o período gestacional, o nascimento e o pós-parto.

Segundo a Dra. Sueli Raposo, ginecologista do Lâmina Medicina Diagnóstica/ DASA, após a faixa dos 30 anos, o pré-natal é ainda mais significativo, já que muitas vezes o corpo pode não estar mais preparado para a gestação. “Ao procurar um especialista, a mulher deve iniciar uma série de exames importantes que assegurem a saúde dela e do bebê”, completa Dra. Sueli. Segue abaixo uma lista completa dos principais testes que a mulher deve ser submetida durante a gestação, independente da idade.

Para a ginecologista, o desejo de ser mãe pode aparecer em qualquer faixa etária, mas a mulher deve estar preparada física e psicologicamente para as mudanças de vida que a nova fase irá acarretar. “Após os 40 anos de idade, a maioria das mulheres tem menor probabilidade de engravidar espontaneamente por conta da queda na produção de óvulos devido a alterações que a maturidade ocasiona no aparelho reprodutivo feminino. Por conta disso, muitas recorrem para tratamentos de fertilidade”, completa.

Independente do método é importante reforçar que a gravidez em todas as idades, mas principalmente a gestação tardia, necessita de um acompanhamento médico com um especialista de confiança. “Os exames indicados para o pré-natal são fundamentais para o diagnóstico precoce de patologias e identificação de malformações do feto, além da manutenção da saúde da mulher”, acrescenta Dra. Sueli.

Indicação de exames durante a gestação:

1º trimestre de gestação

1. Hemograma Completo

2. Tipagem Sangüínea

3. Sorologia para Sífilis (VDRL e FTA Abs), HIV, Hepatite B e C, Toxoplasmose, Rubéola e Citomegalovírus

4. Urina I e Urocultura

5. PPF (Protoparasitológico de Fezes)

6. Papanicolaou (colpocitologia oncótica)

7. Ultra-som Básico Obstétrico Endovaginal ou Transvaginal

8. Ultra-som com translucência nucal fetal no período entre 11- 13 semanas de gestação (avalia risco de mal formação fetal).

9. TSH e T4 Livre

10. Coombs Indireto ( se a mãe for Rh negativo e o pai Rh positivo)

11. Cariótipo (biópsia do vilo corial ou amniocentese em pacientes acima de 35 anos)

2º trimestre de gestação

1. Ultra-som Morfológico

2. Teste de tolerância oral a glicose simplificado- TTOG-S.

3. Teste de Proteína Plasmática Associada à Gravidez (PAPP-A)

4. Dosagem de alfafetoproteína (melhor por volta da 16 semana de gestação).

5. Repetir as sorologias que estavam negativas ( HIV, Hepatite, Toxoplasmose.)

3º trimestre de gestação

1. Ultra-som Obstétrico

2. Cardiotocografia

3. Ultra-som Obstétrico com Dopplervelocimetria Colorida

4. Perfil Biofísico Fetal

5. Ecocardiografia fetal de nível I

6. Ecocardiografia fetal de nível II em casos de alto risco.

7. Dosagem de Uréia, Ácido úrico e Creatinina se necessário.

8. Teste de Enzimas Hepáticas (Perfil) se necessário.

9. Glicemia e curva glicêmica, se necessário.

10. Ecocardiograma e Eletrocardiograma, se necessário.

11. Monitoramento Ambulatorial da Pressão Arterial (deve ser feito durante todo o pré-natal, assim como o controle do peso materno).