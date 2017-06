SAÚDE

Nos EUA, tabagismo é problema dos mais pobres Nos Estados Unidos, o tabagismo deixou de ser um hábito dos ricos para ser dos pobres

Grande parte dos americanos parou de fumar. No entanto, aqueles que persistem no vício são justamente os mais pobres, os que não tiveram acesso à educação ou os que vivem em áreas rurais. O fumo está deixando de ser um hábito dos ricos, para ser um hábito dos pobres. A taxa de fumo nos Estados Unidos caiu drasticamente, atingindo o recorde histórico de 15% entre os adultos. Mas o abismo socioeconômico no país nunca foi tão grande.

Entre os que têm diploma de ensino médio, a taxa de tabagismo continua maior que 40%, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Atualmente, a taxa de residentes rurais diagnosticados com câncer de pulmão está 20% acima da dos residentes urbanos.

Quando o fumo ganhou popularidade no século XX, ele era um hábito dos ricos, era um ato glamoroso, repleto de status. Depois da divulgação de um relatório com suas consequências mortais em 1964, o fumo entre as famílias mais ricas caiu em 62% nas três décadas e meia seguintes. No entanto, entre as famílias mais pobres, a taxa só diminuiu 9%.

Para piorar, grupos de defesa afirmam que os fundos para o fim do tabagismo estão diminuindo. A preocupação é que a vontade política necessária para o controle do tabaco também caia, já que a classe média e alta já consideram o problema do cigarro como resolvido.

