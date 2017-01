Commipheroline

Produto natural aumenta seios, mas nem todos os médicos indicam

Aumentar os seios sem silicone? O nome do produto que promete a façanha é Commipheroline. Feita a partir de substâncias naturais, a fórmula proclama que aumenta os seios de dois a quatro centímetros. À venda em farmácias de manipulação, o composto ativa a síntese das células de gordura na hipoderme, fazendo com que ganhem volume. Uma camada gordurosa preenche uniformemente a região. O produto, no entanto, ainda não é conhecido por boa parte dos médicos e, mesmo os que estão familiarizados com suas propriedades nem sempre confirmam a eficácia de sua aplicação.

A dermatologista Leandra Metsavaht, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, (SBD), não conhecia o produto. Após pesquisá-lo para a entrevista com o Opinião e Notícia, a profissional afirmou que o extrato foi aprovado na Índia em 1987, mas ressalta que até agora não conta com o aval da medicina convencional. Leandra explica que nem sempre os cosméticos são produzidos de forma adequada. “Como a maioria não tem propriedades curativas, as regras são menos rigorosas.” E questiona o resultado do produto. “É muita prepotência achar que um cosmético pode aumentar o seio”. Leandra acredita que todas as experiências são válidas, mas acrescenta: “gosto de ver para crer.”

Como se trata de matéria-prima natural, o Commipheroline não precisou da liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Leandra verificou que o produto influencia os adipócitos, que são as células de gordura. Além disso, a indicação do fabricante mostra que o creme serve também para diminuir as rugas faciais. Porém a dermatologista alerta: “rugas não são adipócitos, e sim colágenos, uma família de proteína que representa cerca de 25% do corpo humano, cuja função é dar sustentação às células, mantendo-as unidas. É o principal componente protéico de órgãos como a pele”.

O laboratório francês Soliance produziu o creme a partir do estudo de costumes africanos. De acordo com o diretor da Consulfarma, o cosmetólogo Maurício Pupo, as africanas aplicavam o composto extraído da árvore Commiphora mukul para ficarem mais sensuais, já que afirmavam que a substância fazia com que os seios aumentassem. Munidos dessas informações, estudiosos do laboratório francês Soliance foram à África para extrair a matéria-prima e fabricar o creme. “Por ser um produto natural, pode ser utilizado por mulheres de qualquer idade, pois não age nos níveis de hormônio da pele, somente na deposição de gordura”, atesta Pupo.

“Um cosmético nunca vai substituir uma cirurgia ou uma injeção, mas, em compensação, tem suas vantagens: não é invasivo, não exige cortes, nem tem contraindicações”, defende o cosmetólogo. Segundo ele, o tratamento segue a linha fitoterápica, adotada também pela medicina ayurvédica, desenvolvida na Índia há cerca de sete mil anos.

De dez voluntárias francesas com idades entre 18 e 43 anos que testaram o Commipheroline, oito tiveram resultados satisfatórios. Elas utilizaram o produto durante um mês e meio, com aplicações diárias. Para dar o efeito esperado, o processo exige cerca de seis semanas.

O produto deve ser usado uma vez ao dia, após o banho. Passando esse creme, as mamas ficam mais firmes, como se houvesse um inchaço nas células. “É importante fazer a manutenção. Todo o processo deve ser acompanhado por um médico”, alerta Pupo. Ele observa que há o risco de os seios voltarem ao tamanho anterior, caso o tratamento seja suspenso.

O cosmético pode ser usado no rosto e nos seios, de acordo com Maurício Pupo. “O princípio do produto é o chamado ‘pumpling’, um efeito de preenchimento. No caso do rosto, deve ser colocado principalmente nas bochechas. Indicado para idosos, pessoas que perderam muito peso, pacientes com câncer ou portadores do vírus da Aids.”

Questionado sobre o motivo de alguns dermatologistas ainda não conhecerem o produto, o diretor da Consulfarma comentou também que não é interessante para determinados setores do mercado, como o da cirurgia plástica, divulgar o creme, uma vez que podem vir a ter perdas financeiras. “No Brasil, isso chegou como princípio ativo. Fica restrito ao meio médico, especialmente àquele que trabalha com estética. Para o produto ficar famoso, seria preciso que uma grande empresa de cosmético o lançasse.”

De acordo com Pupo, o Commipheroline não é único produto do gênero. Há outro, chamado Kigeline, produzido também a partir de matéria-prima da África e feito por empresa europeia.

Dados apontam que cada vez mais mulheres procuram uma clínica de cirurgia plástica com o objetivo de aumentar os seios. Entre as adolescentes, a procura aumenta 10% a cada ano. Jovens entre 14 e 18 anos representam 15% das operações plásticas. Especialistas afirmam que o ideal é realizar o tipo de cirurgia a partir dos 18 anos.

O creme pode ser encontrado em farmácias de manipulação, que só realizam a venda mediante prescrição médica. No site do laboratório francês Soliance, há um link para encomendar produtos, mas não foi possível checar se há restrições para fazer a compra. A farmacêutica Gerbras, representante e parceira oficial da Soliance no Brasil, não vende o creme pelo site, somente indica as farmácias onde pode ser encontrado. De acordo com o site da farmácia de manipulação Manipulart, de São Paulo, a embalagem de 60g do Commipheroline custa R$ 75,10. Já a farmácia Officilab, do Rio de Janeiro, informou que o preço depende da orientação médica, uma vez que a quantidade de creme indicada na receita varia de paciente para paciente.