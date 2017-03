SAÚDE

Rio amplia vacinação contra febre amarela a toda população Rio vai oferecer vacina em todos os 92 municípios do estado

O governo do Rio anunciou que vai oferecer a vacina contra a febre amarela a toda sua população a partir da última semana de março. Hoje, a vacinação só acontece em 30 cidades nas divisas com Minas Gerais e Espirito Santo, onde há casos confirmados da doença.

Segundo a Secretaria de Saúde, serão necessárias cerca de 12 milhões de doses para abastecer todos os estoques para a campanha. O secretário estadual de Saúde, Luiz Antônio de Souza Teixeira Júnior, disse ao ‘Globo’ que já garantiu três milhões de doses para uma etapa inicial da campanha. A estimativa é que 1,5 milhão de pessoas sejam imunizadas por mês, de modo que, até o fim do ano, o Rio alcance 90% da cobertura vacinal.

Teixeira Júnior chamou a decisão de “preventiva”, já que não há qualquer notificação da doença no estado. “Estamos seguindo com uma estratégia que vem sendo positiva nas regiões Noroeste e Norte do estado. Vamos estender para todo o Rio de Janeiro a vacinação, para que a gente continue não tendo a entrada da febre amarela. O Rio não pode ser uma ilha e está rodeado por estados que têm registros da febre amarela. O fluxo de pessoas que viajam é grande”, disse.

