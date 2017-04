SAÚDE

Três países africanos são escolhidos para testar vacina contra malária Programa piloto vai vacinar crianças de cinco a 18 meses de idade em Gana, Quênia e Malawi

Gana, Quênia e Malawi foram os três países africanos escolhidos para testar a primeira vacina contra malária do mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o programa piloto visa vacinar crianças de cinco a 18 meses de idade no ano que vem. As crianças pequenas são as que mais correm risco de morte.

O projeto vai envolver mais de 750 mil crianças. Durante testes clínicos nesta faixa etária, as quatro doses necessárias da vacina puderam prevenir cerca de quatro em dez casos de malária. O número é bem baixo do registrado por vacinas para outras doenças. Apesar de a vacina ter funcionado em testes clínicos controlados, ainda não está claro se ela vai funcionar nas condições reais, onde o acesso à saúde é limitado. Por isso, o programa é piloto.

A grande questão é se esses países pobres vão conseguir distribuir as quatro doses necessárias para cada criança. As três primeiras doses devem ser tomadas uma vez por mês e a quarta, 18 meses depois.

Segundo o diretor regional da OMS na África, Matshidiso Moeti, apesar de a vacina ter uma eficácia parcial, acredita-se que ela possa salvar dezenas de milhares de vidas, caso seja somada a outras medidas preventivas já existentes, como inseticidas e mosquiteiros.

Anualmente, a malária infecta 200 milhões de pessoas e mata meio milhão. A maioria das vítimas fatais são crianças africanas. Em 2015, 90% dos casos mundiais ocorreram na África Subsaariana.

Os três países foram escolhidos porque, embora tenham programas fortes de prevenção e vacinação, eles continuam tendo muitos casos da doença. A transmissão da malária ocorre quando um mosquito pica alguém já infectado, suga o sangue contaminado e depois pica outra pessoa.

A OMS espera acabar com a malária até 2040. A vacina foi desenvolvida pela companhia farmacêutica GlaxoSmithKline. O custo de US$ 49 milhões da primeira fase do programa piloto foi patrocinado pela aliança global entre GAVI, UNITAID e Fundo Global contra AIDS, tuberculose e malária.

Fontes:

Independent-Three African countries chosen to test world's first malaria vaccine

BBC-Malaria: Kenya, Ghana and Malawi get first vaccine