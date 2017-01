NESTA DATA

As origens da internet O dia 1º de janeiro de 1983 é considerado o aniversário oficial da internet

O nascimento da internet remete à década de 1960. Pesquisadores americanos buscavam uma forma de compartilhar informações rapidamente. À época, computadores eram monstrengos grandes e pesados e, para acessar informações armazenadas em qualquer um deles, era preciso ir até ele ou enviar fitas com arquivos gravados pelos correios.

No auge da Guerra Fria, o lançamento do satélite Sputnik pela União Soviética estimulou o Departamento de Defesa dos EUA a criar maneiras mais rápidas de divulgar informações, mesmo após uma grande ofensiva que destruísse estruturas físicas, como um ataque nuclear. Eventualmente, isso levou à formação da Rede de Agências para Projetos de Pesquisa Avançados, ou Arpanet, na sigla em inglês. Essa rede evoluiu para o que hoje conhecemos como a internet.

A Arpanet foi um grande sucesso, mas sua utilização era limitada a organizações acadêmicas e de pesquisa que tinham contratos com o Departamento de Defesa. Em resposta a isso, outras redes foram criadas para compartilhar informações.

O dia 1º de janeiro de 1983 é considerado o aniversário oficial da internet. Antes disso, as diversas redes de computadores não tinham uma forma padrão para se comunicar umas com as outras. Um novo protocolo de comunicações foi estabelecido, chamado Protocolo de Transferência de Controle / Protocolo Internetwork (TCP/ IP). Isso permitiu que diferentes tipos de computadores em redes diferentes “falassem” uns com os outros. A Arpanet e o Departamento de Defesa oficialmente adotaram o padrão TCP/IP em 1º de janeiro de 1983, data que ficou marcada como o nascimento da internet. A partir de então, todas as redes passaram a se conectar através de uma linguagem universal.

