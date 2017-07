MEDIDA INÉDITA

Empresa dos EUA implanta microchips em funcionários Microchips vão permitir que os funcionários paguem por sua comida e bebida no escritório, abram portas, façam login no computador e usem a fotocopiadora

Uma empresa de tecnologia em Wisconsin, EUA, anunciou esta semana que será a primeira nos Estados Unidos a implantar microchips em seus funcionários.

A Three Square Market disse que o sistema começa a funcionar no dia 1° de agosto, mas ressaltou que a adesão é opcional. Espera-se que mais de 50 pessoas participem do programa. Os microchips vão permitir que as pessoas paguem por sua comida e bebida no escritório, abram portas, façam login no computador e usem a fotocopiadora.

O microchip é implantado por baixo da pele entre o polegar e o indicador. A tecnologia usada é o NFC, a mesma que permite pagamentos por aproximação de cartão ou celular.

Cada vez mais a tecnologia aliada aos sistemas biométricos está sendo usada para facilitar a vida das pessoas. A tendência, no entanto, levanta dúvidas sobre segurança e privacidade.

Fontes:

Independent-US tech company becomes first to microchip employees