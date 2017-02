TECNOLOGIA

Projeto quer desenvolver drones descartáveis Feitos de material de baixo custo e biodegradável, drones descartáveis poderiam levar suprimentos a áreas em que médicos e voluntários não conseguem chegar

Dentre suas muitas funcionalidades, os drones podem levar suprimentos médicos a áreas em que médicos e voluntários não conseguem chegar. Este cenário poderia ser ainda melhor se os drones não precisassem voltar para casa. Isto pode se tornar realidade em breve se depender do projeto Icarus, financiado pela agência DARPA. Afinal, a ideia é construir drones descartáveis.

O projeto Icarus faz referência ao Ícaro, figura mitológica grega que tentou deixar Creta voando. A proposta visa ter um resultado com um final melhor do que o da figura mitológica, que acabou morrendo no mar Egeu. O nome Icarus também é a sigla em inglês para “sistemas controlados não recuperáveis e lançáveis ao ar em sentido único”.

Para ter sucesso em um projeto como este, é preciso superar algumas barreiras. A primeira é que o custo individual de um drone descartável deve ser suficientemente baixo para que valha a pena não recuperá-lo. Outro desafio é encontrar o material ideal que, além de ser resistente e funcional para o voo, precisa ser biodegradável para desaparecer em um tempo razoável depois de ser utilizado. Desta forma, os drones descartáveis não poderiam ser reutilizados com finalidades diferentes para os quais foram feitos.

Com capacidade de carga de pelo menos dois quilos e com tamanho de no máximo três metros, eles fariam um voo autônomo de precisão guiado por GPS. Basicamente, devem funcionar como planadores simples. Eles não teriam motor ou sistema de propulsão, teriam apenas receptor de GPS simples, sensores e peças aerodinâmicas para mantê-los estáveis.

