TECNOLOGIA

Será o WhatsApp o carrasco do e-mail? Pode ter chegado a vez de o e-mail tradicional sofrer um golpe dos aplicativos de mensagens instantâneas

Se o e-mail foi um golpe no correio tradicional, agora pode ter chegado a vez de o e-mail tradicional sofrer um golpe dos aplicativos de mensagens instantâneas. Na última semana o WhatsApp liberou uma atualização do aplicativo que permite o envio de qualquer tipo de arquivo, como anexos, com um largo limite de tamanho: 100 MB.

Um dos mais populares serviços de e-mail gratuito do mundo, o Gmail, da Google, permite o envio de arquivos anexos com limite máximo de 25 MB.

Antes, o WhatsApp permitia o envio de apenas fotos e vídeos. Agora, após a atualização, é possível enviar documentos Word e PDF, por exemplo. A iniciativa faz parte dos planos do WhatsApp de entrar com força no meio empresarial, como parte de sua estratégia de monetização.

O WhatsApp é hoje um serviço totalmente gratuito e sem exibição de anúncios. A expectativa é que a empresa lance em breve serviços pagos com foco no mundo corporativo.

