Uber pode reduzir número de motoristas embriagados Os acidentes de carro relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas diminuíram em Nova York depois do início das atividades do Uber

Cerca de 40 mil pessoas morrem por ano nas estradas americanas, um número superior às mortes causadas por armas de fogo, das quais dois terços são suicídios e não homicídios. A taxa de mortalidade dos EUA em torno de 12 pessoas por cada 100 mil equivale a mais do dobro da taxa da Europa Ocidental. Os motoristas embriagados foram responsáveis por cerca de um terço dessas mortes.

Segundo um estudo de Jessica Lynn Peck do Centro de Pós-Graduação da Universidade da Cidade de Nova York, o número de acidentes de trânsito provocados pelo consumo de álcool diminuiu de 25% a 35% depois que o Uber começou a circular pela cidade em maio de 2011.

Na análise de fatores não relacionados ao início das atividades do Uber, como condições climáticas adversas, Peck comparou as taxas de acidentes em cada um dos cinco distritos de Nova York que usavam os serviços do Uber, com os dados de lugares onde os serviços não estavam disponíveis. A análise baseou-se também em dados sobre densidade populacional semelhante e informações referentes aos acidentes anteriores a 2011 envolvendo motoristas embriagados.

Quatro distritos, Manhattan, Brooklyn, Queens e Bronx, tiveram uma redução no número de acidentes de carro causados pelo consumo de álcool, ao contrário de Staten Island, onde o aplicativo do Uber demorou mais tempo para ser usado.

