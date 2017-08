Unicef Lego Briks: comida, água e casa

Pacotes de ajuda

A Unicef quer oferecer mais que ajuda alimentar para grupos atingidos por desastres naturais. A ideia é agregar alimentos não perecíveis e água em tijolos no modelo Lego que mais tarde podem ser usados para construir abrigos temporários. As estruturas de tijolo UNICEF prometem ser bastante resistentes. O Unicef Lego Bricks foi desenvolvido por designers da Psychic Factory, empresa que fica em Busan Haeundae, na Coreia do Sul.

